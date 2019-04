Streit zwischen zwei Frauen um Parkplatz eskaliert

Leicht verletzt worden ist eine 24-Jährige am Donnerstag gegen 9.30 Uhr, als sie sich auf einen freien Parkplatz in der Wangener Siemensstraße stellte, um diesen ihrer Mutter, die gerade wendete, freizuhalten. Das berichtet die Polizei. In der Zwischenzeit fuhr eine 59-jährige Autofahrerin auf den Parkplatz, bemerkte den freien Stellplatz und soll absichtlich gegen die junge Frau gefahren sein, vermutlich in der Hoffnung, sie würde zur Seite gehen und sie könne einparken. Zwischen den Frauen kam es daraufhin zu einer lautstarken Diskussion, die jedoch die 59-Jährige kurze Zeit später beendete, in ihr Fahrzeug stieg und davonfuhr. Beim Wegfahren notierte sich die 24-Jährige das Kennzeichen des Fahrzeugs und wurde anschließend von der Mutter ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Vogt hat nun die Ermittlungen gegen die 59-Jährige aufgenommen.