Streit unter Alkoholeinfluß

Zwischen zwei Männern soll es laut Polizeimeldung am Freitag gegen 22.30 Uhr in einer Gaststätte in der Lindauer Straße zu Streitigkeiten gekommen sein, in dessen Verlauf einer der beiden verletzt wurde. Die zwei 52-jährigen, stark alkoholisierten Männer gerieten vermutlich wegen einer Bemerkung in Streit, woraufhin sie sich mit Bier bespuckten und einer den anderen mit der Faust schlagen wollte. Als der Kontrahent den Faustschlag mit den Händen abwehrte, verletzte er sich dabei schwer und begab sich eigenständig ins Krankenhaus. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,9 Promille.