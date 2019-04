Streit in Fastfood-Restaurant landet vor Gericht

Ein Streit zwischen zwei Männern hatte in Körperverletzung und Sachbeschädigung geendet: Deshalb musste sich ein 32-Jähriger vor dem Amtsgericht Wangen verantworten. Am Ende wurde er von dem Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen und nur wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Ort des Geschehens war ein Fastfood-Restaurant im Raum Wangen. Dort waren sich ein Mitarbeiter und ein 32-jähriger Kunde, der Angeklagte, in die Haare gekommen. Zuerst hätten sie sich angeschrien, später ging eine Glasscheibe zu Bruch und der Angeklagte soll den Kläger auch körperlich verletzt haben.

Das größte Problem bei der Verhandlung waren die sehr unterschiedlichen Aussagen von Kläger und Angeklagtem, die sich völlig widersprachen – auch hinsichtlich des Auslösers der Auseinandersetzung. So sagte der klagende Restaurantmitarbeiter aus, der Angeklagte hätte einen Burger umsonst haben wollen, was er ihm verweigerte und das sei irgendwann in einer Streiterei eskaliert.

Die Sichtweise des Angeklagten war eine andere. Dessen Nichte war als Zeugin vorgeladen und erklärte, der Mitarbeiter habe sie und andere Mädchen in der Vergangenheit wiederholt belästigt und verfolgt. Im Restaurant habe sie den Mann hinter der Theke wiedererkannt und ihrem Onkel erzählt, das sei der Mann, der sie stalken würde. Ein paar Freundinnen der Nichte waren an jenem Tag ebenfalls im Fastfood-Geschäft. Sie sollen in Vergangenheit bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet haben – jedoch mit wenig Erfolg. „Die Polizei hat nichts gemacht“, so die Nichte. Der vor Gericht angeklagte Onkel habe den Mann daraufhin zur Rede gestellt. Dieser hätte zunächst Dinge gesagt wie: „Finger weg, das sind meine Mädels.“ Als er aber erfuhr, dass er dem Onkel des Mädchens gegenüberstand, „war er erst einmal schockiert“, so der Angeklagte.

Zu den Vorfällen der Streiterei, der eingeschlagenen Glasscheibe und der scheinbaren Verletzung des Mitarbeiters befragt, meinte der Angeklagte: „Was ich gemacht habe, war nicht okay, aber ich hab den Mann nicht einmal berührt. Sie können gerne alle Überwachungsvideos anschauen.“ Als Beweismaterial verwendbare Videos existieren aber nicht, wie in der Verhandlung klar wurde. Zudem betrachtete sich der Angeklagte nicht als den Schuldigen, sondern als jemanden, der wegen einer Belästigung eingreifen musste: „Das macht mich krank im Kopf, wie ich hier als der Böse behandelt werde.“ Seine Nichte fügte noch hinzu, dass der Mitarbeiter wegen weiterer Belästigungen gekündigt worden wäre, wohingegen dieser vor Gericht angab, selbst gekündigt zu haben.

Da sich das Verfahren aber gegen den Angeklagten richtete und nicht gegen den Mitarbeiter des Fastfood-Restaurants, musste der Richter zu einem Urteil kommen. „Die Frage ist, wem glaubt man“, meinte der Richter bei seiner Entscheidung. Die lautete Freispruch vom Vorwurf der Körperverletzung aus Mangel an Beweisen, aber schuldig der Sachbeschädigung. Neben den Kosten für das Einsetzen einer neuen Glasscheibe muss dieser zudem eine Geldstrafe bezahlen.