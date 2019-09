Streichelzoo mit Spinnen und Insekten kommt nach Wangen

Die Insectophobie-Ausstellung kommt am Donnerstag, 3. Oktober, nach Wangen in die Stadtsporthalle. Die Wanderausstellung ist laut eigenen Angaben mit über 500 Exemplaren deutschlandweit die größte mobile Insekten-Ausstellung und hat von von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Besucher können ihre Spinnenphobie abbauen, indem sich ein Mitarbeiter persönlich Zeit nimmt. Außerdem gibt es einen pädagogischen Streichelzoo mit Spinnen und Insekten, teilte der Veranstalter mit. Die Ausstellung verfolgt das Ziel, Grundkenntnisse betreffend der Insekten Welt zu vermitteln, um so nach und nach Angst und Ekel vor diesen Tieren zu nehmen. Ein Besonderheit der Ausstellung: Hier ist die größte lebende Vogelspinne der Welt zu sehen. Detaillierte Beschreibungen von Lebensräumen, Lebensgewohnheiten und Beute jedes einzelnen Tieres runden den Besuch der Ausstellung zu einer kleinen Bildungsreise ins Reich der Gliederfüßer ab, heißt es in der Pressemitteilung. Foto: Veranstalter