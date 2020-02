Streckensperrung zwischen 25. und 29. Februar: Zwischen Wangen und Lindau fahren vier Tage nur Busse

Die Bahn nimmt in der letzten Februarwoche ein neues Elektronisches Stellwerk für den Bahnknoten Lindau in Betrieb, das zukünftig den Zugbetrieb rund um Lindau steuert. In den Abschnitten Hergatz-Lindau und Wangen-Lindau sind deshalb von Dienstag, 25. Februar, bis Samstag, 29. Februar, die Gleise rund um Lindau für den Zugverkehr gesperrt. In der Zeit der Umstellung fahren laut Bahn Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) statt Züge. Wegen des Neubaus der Argenbahnbrücke ist der Abschnitt zwischen Wangen und Hergatz bereits seit 25. Januar gesperrt.

Die SEV-Busse fahren in Lindau früher ab als die ausfallenden Züge, damit in Hergatz und Wangen die Zuganschlüsse erreicht werden können, teilt die Bahn weiter mit. Informationen zum Fahrplan finden Fahrgäste online unter https://bauinfos. deutschebahn.com/bayern oder über die App „DB-Navigator“. Die Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten bereits berücksichtigt.

Die Gleissperrungen werden genutzt, um das neue Elektronische Stellwerk für den Bahnknoten Lindau in Betrieb zu nehmen. Es ersetzt sechs alte mechanische Werke. Per Mausklick werden künftig 160 Signale und 60 Weichen gesteuert, so die Bahn. Dazu wurden in den vergangenen Monaten rund 200 Kilometer Kabel verlegt. Das Projekt, das insgesamt 60 Millionen Euro kostet, muss nun aufgeschaltet, umfangreich geprüft und abgenommen werden.