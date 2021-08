Straßensanierung am Wangener Atzenberg bringen Vollsperrungen mit sich

Die Straßen im Gewerbegebiet Atzenberg werden im September in mehreren Bauabschnitten saniert. Mit Vollsperrungen zu bestimmten Zeiten ist laut Stadt zu rechnen – auch für die Anlieger der Siedlung an der Fraunhoferstraße. Für sie ist während den Arbeiten eine provisorische Zu- und Ausfahrt über den Kreisel am Ende der Siedlungsstraße „Atzenberg-Waldhofplatz“ vorgesehen.

So starten die Arbeiten

Die Belagsarbeiten sind laut Tiefbauamt notwendig, weil die Asphaltdecke an vielen Stellen gerissen ist. Im Einzelnen ist folgendes Vorgehen geplant und nach städtischen Angaben mit den betroffenen Unternehmen/Anliegern auch abgestimmt:

Zwei Wochen dauern die Arbeiten an der Pettermandstraße. Die Vorarbeiten beginnen am Montag, 30. August. In diesen beiden Wochen wird der Verkehr in einer Richtung durch die Baustelle geführt.

Für die Asphaltierung muss die Straße in drei aufeinander folgenden Teilabschnitten gesperrt werden. Voll gesperrt wird am Mittwoch, 8. September, abends ab etwa 17 Uhr, der erste Abschnitt zwischen den Firmen Beckmann und Adoma, Gebäude 6-8. Am Donnerstag, 9. September, wird dort asphaltiert. Die Strecke wird am 10. September wieder für den Verkehr freigegeben.

Das passiert im zweiten Abschnitt

Die Arbeiten werden anschließend direkt im nächsten Abschnitt zwischen Adoma (Gebäude 6-8) und Constantia (Gebäude 27) fortgesetzt. Gesperrt wird dieser Abschnitt am Donnerstag, 9. September, abends, ebenfalls ab etwa 17 Uhr. Am Freitag 10. September, wird der Abschnitt asphaltiert und am einen Tag später morgens für den Verkehr freigegeben, so der städtische Plan.

Der dritte Abschnitt zwischen der Firma Constantia (Gebäude 27) und dem Gebäudeende der Firma Biedenkapp beginnt mit der Vollsperrung am Freitag, 10. September, wiederum ab etwa 17 Uhr. Am Samstag, 11. September, wird der Asphalt eingebaut. Am Montagmorgen, 13. September, wird die Strecke für den Verkehr freigegeben.

So enden die Arbeiten

Der letzte Bauabschnitt betrifft die Simoniussteige von der Einmündung Pettermandstraße bis zur Einmündung B32/Erzbergerstraße. Die Vorarbeiten werden von Montag, 13. September, an ausgeführt und dauern voraussichtlich eine gute Woche. In dieser Zeit wird der Verkehr in einer Einbahnregelung über die Steige am Waldhofplatz auf den Atzenberg und über die Simoniussteige wieder hinabgeführt. Ab Mittwoch, 22. September, 17 Uhr, ist die Simoniussteige dann voll gesperrt. Die anschließende Asphaltierung dauert nach derzeitigem Kenntnisstand bis Samstag, 25. September.

Der Verkehr muss während der Vollsperrung der Simoniussteige zum und vom Gewerbegebiet komplett über die Isnyer Straße, den Waldhofplatz und die Steige Waldhofplatz/Simoniusstraße abgewickelt werden.

Der Siedlungsverkehr in den und aus dem Bereich Fraunhoferstraße, Einsteinweg und Galileiweg wird über die Straße Atzenberg geführt. Zu diesem Zweck wird eine provisorische Rampe beim Kreisverkehr am Ende der Atzenberg-Straße angebracht.