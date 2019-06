Stiftung Valentinamit Förderpreis geehrt

Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg ist mit dem Förderpreis „Aktive Bürgerschaft“ für ihren Stiftungsfonds „Stiftung Valentina“ in Berlin ausgezeichnet worden. Zur Preisverleihung kamen mehr als 400 Gäste ins Forum der DZ Bank am Brandenburger Tor. Mit dem Förderpreis wurden Bürgerstiftungen, Schulen und Genossenschaftsbanken aus dem ganzen Land für ihr herausragendes bürgerschaftliches Engagement sowie Journalisten für ihre Berichterstattung darüber geehrt. Insgesamt wurden mehr als 350 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet eingereicht. Neben den vier Hauptpreisen wurden in jeder Kategorie vier Anerkennungspreise (je 1000 Euro) verliehen. Für die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg wurden Kurt und Isabel Peter (links) sowie Renate Peter (rechts) ausgezeichnet, Stiftungsräte der Stiftung Valentina, mit Günter Vogt, Vorstand der Stiftung Aktive Bürgerschaft und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL. Foto: Werner Kissel/Stiftung Aktive Bürgerschaft