Stiftung der Volksbank unterstützt Aktion „Hochbeete“

Die Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) hat 17 Schulen mit Hochbeeten ausgestattet. Insgesamt wurden laut einer Pressemitteilung der Stiftung 19 Beete an Schulen in der Region übergeben, was einer Spendenhöhe von über 4000 Euro entspricht.

Die Stiftungsvorstände Josef Hodrus und Joachim Krimmer übergaben im Rahmen einer Einweihung – stellvertretend für alle Schulen – zwei Hochbeete an die Grundschule Deuchelried. „Wir unterstützen dieses landesweite Projekt sehr gerne, da es neben den reinen Bildungsthemen zusätzlich Werte wie Verantwortung und nachhaltiges Handeln vermittelt“, so Hodrus im Gespräch mit Rektorin Tanja Ladenburger von der Grundschule Deuchelried.

Die gesponserten Hochbeete bestehen jeweils aus einem Bausatz, bestückt mit Blumenerde und verschiedenen Sämereien, mit denen unterrichtsbegleitend verschiedene Gemüsearten angebaut werden können. Durch den praktischen Umgang mit dem Hochbeet sollen die im Unterricht behandelten Themen Natur und Lebensmittel für die Schülerinnen und Schüler erlebbar gemacht werden. So erhalten sie die Gelegenheit, Pflanzen in ihrer Entwicklung bis zur Ernte zu beobachten.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt in den Unterricht miteinbauen und auf diese Weise den Kindern zeigen können, wie verschiedene Gemüsesorten wirklich heranwachsen“, so Ladenburger. Die Garten-AG der Grundschule, geleitet von der Lehrerin Anette Bachhofer, erhält dabei Unterstützung von den Landfrauen aus Deuchelried, die sich in der Ferienzeit um die Pflanzen kümmern.