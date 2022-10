Steve Cathedral Group groovt im Wangener Jazz Point

Mit „spürbarer Spielfreude, energetischen Improvisationen und erfrischender Spontanität auf der Bühne“ tritt die Steve Cathedral Group laut Ankündigung am Freitag, 14. Oktober, um 20.30 Uhr beim Jazz Point im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau mit einer Mischung aus Jazz, Rock und Pop auf, wobei sie sich aus den genannte Genres jeweils das Beste herauspickt. Die Steve Cathedral Group spielt Stücke, die dem Gehör noch lange in Erinnerung bleiben werden, heißt es weiter. Und: „Sie grooven, sie rocken, haben feinen musikalischen Humor. Doch nichts davon ist beliebig und gefällig.“ Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Tel. 07522 / 3789, und an der Abendkasse. Foto: band