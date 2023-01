Sternsinger in der Kirchengemeinde St. Stephanus / Haslach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr zogen wir endlich wieder durch alle Straßen und Dörfer der Ortschaft Haslach und Schomburg, von Haus-zu-Haus. Am 2. Januar waren 29 Kinder, verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar und als Sternträger, bei schönstem Wetter unterwegs. Sie klingelten an den Türen, sangen und sagten ihre Sprüche auf und spendeten den Segen „20 * C + M + B + 23“. Ein Junge sagte: „Das macht schon viel Spaß, den Menschen den Segen zu überbringen“. Und wir haben an vielen Häusern eine unheimliche Freude erfahren, dass wir unterwegs sind. Die Kinder sammelten unter dem diesjährigen Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ Geld. Es wurden beeindruckende 3093 Euro in unserer Kirchengemeinde gesammelt.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die unsere Sternsinger freundlich an ihren Türen empfangen und zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben. Auch an die Familien, die uns zur Mittagszeit in ihr Zuhause eingeladen und dort für unsere Verpflegung und Stärkung gesorgt haben geht ein herzliches „Vergelts Gott“.

Ohne die Hilfe von vielen Mamas (allen voran Lucia Nießen, die diese Aktion gestartet und geleitet hat), die im Vorfeld Gewänder verteilt und mit den Kindern die Sprüche einstudiert und auch an dem Tag die Gruppen begleitet haben, wäre es nicht möglich gewesen. DANKE für eure Unterstützung.

Der größte Dank geht aber natürlich an alle unsere Sternsinger, ohne die diese großartige und bewegende Aktion nicht möglich gewesen wäre. Es ist toll, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr ein Segen für die Kinder dieser Welt seid.