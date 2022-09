Stephanie Wunderle qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft

Knallharte Bedingungen mit Dauerregen und abgerutschtem Felshang herrschten beim Ironman 70.3 am vergangenen Sonntag in Zell am See-Kaprun für etwa 100 gemeldete Profis und für Stephanie Wunderle von SG Niederwangen mit 2500 weiteren angekündigten Amateur-Triathleten. Für Wunderle hätte es aber kaum besser laufen können. Bei ihrer ersten Mitteldistanz, die sie spontan aus dem Training heraus wagte, dominierte die Niederwangenerin souverän ihre Altersklasse W35-39 und sicherte sich somit den einzigen Slot dieser Klasse für die Weltmeisterschaft 2023 in Lahti (Finnland).

Auf dem 1,9 Kilometer langen Schwimmrundkurs kam sie nach 31:17 Minuten mit vier Sekunden Rückstand zur Führenden ihrer Altersklasse aus dem Wasser. Etwas verloren in der riesigen Wechselzone und überlegend, was für die folgenden 90 Kilometer mit 1100 Höhenmetern auf der Radstrecke alles benötigt wird, ging es für Wunderle auf den zweiten Teil der Mitteldistanz. Nach etwa 20 Kilometer begann der 13 Kilometer lange Anstieg auf den Hochkönig, den die SGN-Athletin laut Mitteilung meisterhaft absolvierte und sogar vier Frauen mit Profilizenz überholte. Bei der Abfahrt jedoch musste sie bei starkem Regen einige Athletinnen ziehen lassen, da sie die nassen Serpentinen sehr verhalten abfuhr und dabei wertvolle Minuten verlor. Heil unten angekommen, ging es dann auf die Aufholjagd. Und erfreulicherweise lief der Halbmarathon für Wunderle sehr gut. Die Niederwangenerin konnte die 21,1 Kilometer in 1:30,21 Stunden finishen. Nach harten 4:48,11 Stunden blieb die Uhr im Ziel stehen: Wunderle siegte mit über 16 Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Somit triumphierte sie in der Altersklasse W35-39 mit über 50 Konkurrentinnen und qualifizierte sich für die WM 2023 in Lahti. Im Gesamtfeld der Frauen aus allen Altersklassen wurde Wunderle mit knapp sieben Minuten Rückstand Fünfte.

„Eine tolle Erfahrung, die auch mit dem Fokus auf Sprint- und olympische Distanzen, zum Glück wunder(le)bar geglückt ist“, wird Wunderle in der Mitteilung der SG Niederwangen zitiert.