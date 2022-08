Stephanie Wunderle ist Europameisterin im Triathlon

Triathletin Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen ist bei den AG European Championships in München an den Start gegangen und in ihrer Altersklasse Europameisterin geworden. Mehr als 200 deutsche Triathletinnen und Triathleten sowie insgesamt 1152 Starter gab es bei „diesem einzigartigen Event im Olympiapark in München“, wie ihn Wunderle beschrieb. Eingebettet zwischen Eliterennen der Profis und dem Mixedrennen ging es für die Altersklassen-Triathleten im Karlsfelder See – 20 Kilometer nördlich von München – an den Start. Alle fünf Minuten startete eine andere Altersklasse mit jeweils rund 35 bis 80 Athleten.

Die 39-jährige Wangener Triathletin startete mit 35 Konkurrentinnen aus ganz Europa in der Klasse W35-39. Nach einer guten Schwimmleistung über 750 Meter kam Wunderle mit 1:12 Minuten Rückstand auf die Führende als Elfte ihrer Klasse aus dem Wasser. Dann begann für die SGN-Athletin die Aufholjagd auf der 21,8 Kilometer langen Radstrecke.

Wunderle wusste laut Mitteilung um ihre momentane Stärke auf dem Rad und beim Laufen, so gab sie Vollgas und überholte eine Konkurrentin nach der anderen. Nach einer eindrucksvollen Radleistung mit der schnellsten Radzeit – Wunderle überholte acht Athletinnen – kam sie als Dritte ihrer Klasse mit 33 Sekunden Rückstand auf die Führende zum zweiten Wechsel.

Wie es genau im Rennen stand, war der Niederwangenerin aber gar nicht bewusst. „Ich wusste leider zu keiner Zeit, auf welchem Platz ich mich aktuell befinde“, sagte Wunderle. „Da heißt es einfach, alles zu geben und am Ende zu hoffen, dass es gereicht hat.“

Und es reichte. Angefeuert von der Zuschauermenge im Olympiapark rannte Wunderle die fünf Kilometer am schnellsten und überholte noch beide Konkurrentinnen vor ihr. Mit 36 Sekunden Vorsprung siegte Stephanie Wunderle vor der Schweizerin Sandrine Benz, die Drittplatzierte Sarah Verjans aus Belgien hatte 53 Sekunden Rückstand. „Ein einmaliges Erlebnis! Was so nah bei uns ist, muss man einfach miterleben“, meinte die neue AK-Europameisterin im Sprinttriathlon.