Stephanie Wunderle gewinnt in Immenstadt

Bei der 27. Auflage des Immenstadter Nikolauslaufes sind Meggy Kohler und Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen am Start gewesen. Wunderle setzte sich bei den Frauen über zehn Kilometer durch, Kohler wurde Vierte über die fünf Kilometer.

Die fünf Kilometer lange hügelige Runde konnte entweder ein- oder zweimal durchlaufen werden. Winterliche Temperaturen um die null Grad und vereiste Wege prägten den Lauf. 174 Läufer begaben sich auf die Zehn-Kilometer-Strecke, 120 Sportler liefen die Fünf-Kilometer-Strecke. 21 Nordic Walker waren ebenfalls auf der Fünf-Kilometer-Strecke unterwegs.

In guter Verfassung startete Stephanie Wunderle in diesen Winter. In 40:17 Minuten kam sie als Siegerin über die zehn Kilometer ins Ziel. 23 Sekunden Vorsprung hatte die SGN-Läuferin auf die Zweitplatzierte. Meggy Kohler belegte über die fünf Kilometer den vierten Gesamtrang der 60 Frauen in 22:40 Minuten. Beide Sportlerinnen der SG Niederwangen durften sich über eine Medaille und das Klausenmännle freuen.