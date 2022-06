Stephanie Wunderle feiert Gesamtsieg

Über 600 Triathleten, die in den unterschiedlichsten Distanzen an den Start gingen, konnte der TV Lauingen verzeichnen. Erstmals dort am Start waren Stephanie Wunderle und Katka Harzheim von der SG Niederwangen. Auf der Kurz- und Mitteldistanz wurden die schwäbischen Meisterschaften ausgetragen.

Die beiden Athletinnen meldeten sich für die olympische Kurzdistanz, bei dem sie einen Rundkurs von 1,4 Kilometern im Auwaldsee absolvieren mussten, ehe es auf die 40 Kilometer lange flache Radstrecke ging. Zuletzt folgte der 10-Kilometer-Lauf, der durch die Innenstadt hinaus, durch einen Wald wellig an der Donau entlang führte, ehe es zum Zielbereich wieder in die Innenstadt hoch ging. Die Laufstrecke wies 84 Höhenmeter auf, was viele Athleten nach dem Schwimmen und Radeln sehr zu schaffen machte.

Stephanie Wunderle bewältigte die Strecke als erste Frau im Gesamteinlauf von 37 Frauen in einer Zeit von 2:07:51 Stunden mit knapp sieben Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Mit der schnellsten Radzeit (1:03:22 Stunden) und einer sehr guten Schwimm- (23:14 Minuten) und Laufleistung (41:12 Minuten) ließ sie die Konkurrenz weit hinter sich und sicherte sich damit den schwäbischen Meistertitel auf der Kurzdistanz im Triathlon.

Ihre Vereinskollegin Katka Harzheim, für die es nach einer gesplitteten Vereinsmeisterschaft der erste Triathlon überhaupt war, ließ ebenfalls aufhorchen. Sie landete dank ihrer sehr starken Radperformance (1:04:12 Stunden) auf dem fünften Gesamtrang aller Frauen und durfte sich über den dritten Platz der Klasse W35 freuen. Nach starken 2:18:56 Stunden überquerte sie die Ziellinie.