Staudacher verabschiedet sich: „Einmal MTG, immer MTG“

Den Jubelschrei bereits auf den Lippen, haben sich die Wangener Handballer im letzten Heimspiel der Württembergliga-Süd-Saison 2018/19 in buchstäblich letzter Sekunde noch mit einem 32:32 (17:15) gegen den HV RW Laupheim begnügen müssen. In einem unterhaltsamen Bezirksderby, das quasi ohne Abwehrreihen stattfand, besorgte Laupheims Ausnahmespieler Timo Remane per Siebenmeter den glücklichen Ausgleich. Dem Treffer in der wiederum brodelnden „Hölle Süd“ war am Samstagabend ein taktisches Foul von MTG-Kapitän Aaron Mayer, der die Rote Karte zeigte, in der eigenen Hälfte vorausgegangen.

Schwamm drüber! Denn in der einmal mehr proppevollen Wangener Argensporthalle – kein anderer Württembergligist kann auf derart imposante Zuschauerzahlen verweisen –, richteten sich alle Augen in eigener Halle auf die Abschiedsvorstellung von Sebastian Staudacher. Nach gut 13 Jahren, trotz stets verlockender Angebote ausschließlich in Diensten der MTG Wangen, ackerte und rackerte der „Basti“ wie eh und je.

Ob der bald 30-Jährige in der 50. Minute bewusst die dritte Zeitstrafe und damit die Disqualifikation der überforderten Schiedsrichter in Kauf nahm, wird wohl auf ewig das Geheimnis des Co-Trainers und zukünftigen Jugendleiters bleiben. Mit einem verschmitzten Grinsen jedenfalls verabschiedete er sich auf die Tribüne. Die Mannschaft um Kapitän Aaron Mayer bedankte sich standesgemäß mit einem ungewöhnlichen Geschenk: einer kompletten Tennisausrüstung für den Tennisfreak. Lediglich auf Socken gebettet und am Rande der einen oder anderen Träne, sagte Staudacher gerührt: „Einmal MTG, immer MTG.“ Als Co-Trainer von Erfolgscoach Gabriel Senciuc, der bekanntlich um ein weiteres Jahr verlängerte, als vielleicht kongenialer Nachfolger, hat Staudacher, ja, auf immer und ewig, die Herzen der MTG-Fans erobert.

Auch letztes Spiel für Kucera und Fischer

Dass etwa Keeper Adam Kucera (31), ein vorzüglicher Kandidat für die in die Bezirksliga aufgestiegene 1b-Mannschaft oder aber Youngster Hannes Fischer (zurück zum Landesligisten Bad Saulgau) gebührend verabschiedet wurden, erwies sich angesichts des Trubels um Staudacher als, wenn auch äußerst angenehme Randnotiz.

Um noch einmal kurz und bündig auf das abwechslungsreiche Spiel am Samstagabend zurückzukommen, gibt es wohl nur einen Akteur der Gäste, der sich zu Recht über das Remis freute: Klaus Hornung. Der ehemalige Bundesligaspieler (unter anderem VfL Günzburg), als gleichwertiger Partner von Laupheims Chefcoach Mihut Pancu mehr denn je gefragt, sagte zum Remis ausgesprochen fair: „Eigentlich wollten wir nur nicht verlieren.“

Sei’s drum: Die MTG wird die Saison auf einem guten Tabellenplatz beenden – egal, wie die Partie am letzten Spieltag in Gerhausen ausgeht. Die Aufgaben wachsen allerdings. Denn in der nächsten Saison geht es darum, sich unter den besten Sechs für die eingleisige Württembergliga zu qualifizieren. Eines aber ist gewiss: Sebastian Staudacher wird ein waches Auge auf die neuen Herausforderungen werfen.