Staudacher startet gegen starke Lautersteiner

Die MTG Wangen bestreitet am Samstag um 20 Uhr in der Argensporthalle gegen die SG Lauterstein das erste von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Handball-Württembergliga Süd. Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Gabriel Senciuc unter derWoche wird der langjährige MTG-Spieler und bisherige Co-Trainer Sebastian Staudacher das Amt übernehmen.

Der ganz große sportliche Druck bei den Wangener Handballern war nach dem ersten Sieg im dritten Spiel erst einmal weg: Dank des verdienten 31:27-Erfolgs bei der HSG Fridingen/Mühlheim konnten die Spieler die Woche trotz des Trainerwechsels mit einem positiven Gefühl angehen, auch wenn Staudacher trotz der konzentrierten Leistung in Mühlheim nach wie vor „viel Luft nach oben“ sieht. „Wir haben in der Deckung schon noch ein paar Schwächen gehabt, die uns so eigentlich nicht passieren sollten.“

Drenceanu fehlt weiter, Nerger wieder dabei

Da Petru Drenceanu weiter ausfällt, steht gegen Lauterstein abermals ein anderes Torhüterduo zwischen den Pfosten: Sebastian Nerger kehrt für den vergangene Woche kurzfristig eingesprungenen Adam Kucera zurück; A-Jugendspieler Mika Jaeschke, der in Mühlheim seine Premiere im MTG-Tor feierte, steht erneut im Kader. Darüber hinaus ist Leopold Plieninger wieder mit dabei. Tim Geyers Einsatzfähigkeit hingegen stand nach seiner Sprunggelenksprellung aus dem Fridingen-Spiel noch nicht fest. Neues gibt es von der Verletztenfront: Marc Bächle (Staudacher: „Wir überstürzen da nichts und fangen langsam an“) ist wieder ins Training eingestiegen; Jens Bader wurde mittlerweile am Knie operiert. „Es ist alles gut gelaufen“, verrät Staudacher, „mehr kann ich dazu noch nicht sagen.“

Die SG Lauterstein, die wie die Wangener auf „sehr viele junge Eigengewächse“ setze, kennt Staudacher aus seiner aktiven Zeit noch sehr genau. „Das ist ein Verein, der von der Struktur her und auch, was die Vereinsphilosophie angeht, ähnlich aufgebaut ist wie wir.“ Mit Jochen Nägele, dem besten Torschützen der Vorsaison, steht ein Spieler in den Reihen der SGL, der in der Rückrunde 2017/18 Bundesliga- und Europapokalerfahrung bei Frisch Auf Göppingen sammeln durfte. „Das ist natürlich die herausragende Figur bei denen, ein Ausnahmespieler“, meint Staudacher.

„Mit Lauterstein kommt jetzt auf jeden Fall eine Topmannschaft der Liga, die immer noch verlustpunktfrei ist – zu Recht“, sagt der MTG-Trainer. Auf dem Papier jedoch hatte die Mannschaft des neuen Trainers Hagen Gunzenhauser, der schon mit den Frauenteams aus Göppingen und Bietigheim in die Bundesliga aufstieg, bisher das einfachere Programm: Nach Siegen gegen Gerhausen (32:26) und im Lokalderby bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf (27:25), fegte die im Landkreis Göppingen beheimatete Spielgemeinschaft dank eines 6:0-Laufs zu Spielbeginn den ebenfalls stark gestarteten HRW Laupheim mit 30:22 vom Parkett. „Das ist schon ein Ausrufezeichen gewesen, auf jeden Fall“, staunt auch Staudacher.

In der vergangenen Saison gab es zwei Siege für die Wangener

Trotz des durch die drei Siege sicherlich großen Lautersteiner Selbstvertrauens sieht der MTG-Trainer seine Mannschaft vor heimischer Kulisse keinesfalls in der Rolle des Außenseiters. Ein Blick auf die Ergebnisse der Vorsaison, als sich der Oberligaabsteiger als Tabellensechster am Ende einen Platz hinter der MTG Wangen einreihte, untermauert Staudachers Einstellung; die direkten Duelle gewann Wangen mit 41:36 (auswärts) und 33:31 (zu Hause) – da halfen der SGL auch die insgesamt 24Nägele-Tore nicht.