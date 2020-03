Staubsaugerautomat ist nicht zu knacken

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte versucht, den Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Zeppelinstraße in Wangen aufzubrechen. Mit einem Werkzeug hebelten sie am Gehäuse, konnten es jedoch nicht öffnen. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.