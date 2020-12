Stau, Schweiß und Emotionen: Erinnerungen an den Bau der A 96 durchs württembergische Allgäu

Als ihr Mann kurz vor Weihnachten vom Einkaufen in Sigmaringen zurückkommt, kann Martina Bongermino aus Bingen kaum glauben, was er ihr erzählt: Gut eine Woche vor Silvester bietet der Kaufland-Supermarkt Feuerwerksartikel an. Über den Discounter Aldi hören die beiden ähnliches. Und das, obwohl der Verkauf von Pyrotechnik in diesem Jahr ausdrücklich verboten ist. Kann das sein? Welche Artikel dürfen angeboten werden? Welche nicht? Die beiden Unternehmen klären auf.