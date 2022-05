Start ist am 2. Juni – Insgesamt spielen an 14 Abenden Musikapellen aus Wangen und den Ortschaften

Die Sommerabendkonzerte laden Einheimische und Gäste zum gemütlichen Beisammensein an sommerlichen Abenden ein. Eröffnet werden die Konzerte am Donnerstag,2. Juni, um 20 Uhr mit der Musikkapelle Pfärrich an der historischen Stadtmauer bei der Eselmühle.

„Tradition wird in Wangen großgeschrieben und dazu zählen auch die Sommerabendkonzerte unserer Musikkapellen“, sagt Michael Felder vom Wangener Gästeamt. In diesem Jahr sorgen an gleich 14 Abenden Musikkapellen aus Wangen, den Ortschaften und dem nahen Umland mit einer bunten Mischung an ausgewählten Stücken für musikalische Unterhaltung, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Die Aufführungen finden nur bei trockenen Wetter statt.

Bühne frei für die Blasmusik!