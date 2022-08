Starkregen war Ursache für Stromausfall im Raum Wangen

Im Großraum Wangen hat es am vergangenen Samstagmorgen einen Stromausfall gegeben. Betroffen waren auch Amtzell sowie Teile von Bodnegg und Argenbühl. Wie der Netzbetreiber Netze BW mitteilt, war wegen des Starkregens ein Baum in eine Freileitung gefallen und hatte den Stromausfall ausgelöst.

Ab 7.13 Uhr fiel der Strom in Teile von Wangen, Niederwangen, Neuravensburg, Schomburg, Amtzell und Bodnegg aus. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, kann die Netze BW nicht sagen. Da allerdings eine Mittelspannungsleitung in Mitleidenschaft gezogen wurde, habe es Privathaushalte und Betriebe betroffen. Auf Nachfrage nennt Netze BW Auswirkungen auf Deuchelried und Primisweiler aber auch auf Ratzenried, Eglofs, Wohmbrechts und Maria-Thann.

Baum verliert im Starkregen den Stand und reißt weitere mit

„Das Starkregenereignis hat einen Baum an der Freileitung zwischen Bodnegg-Baltersberg und Bodnegg-Alberberg unterspült. Dieser ist in die Leitung gestürzt und hat dabei weitere Bäume mitgerissen. Das führte zu einem Kurzschluss und der Versorgungsunterbrechung“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. In der Folge sei es daraufhin auch noch zu einer Störung auf der Erdkabelstrecke zwischen den Umspannstationen ‚Mittenweiler-Kühlaustraße‘ und ‚Primisweiler-Tettnanger Straße‘ gekommen.

Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz stellte der Entstördienst der Netze BW die Stromversorgung schrittweise wieder her. In Bodnegg hätten aber erst Arbeiten im Freileitungsnetz durchgeführt werden müssen, bevor auch hier die Umspannstationen wieder zugeschaltet werden konnten.

Erste Haushalte nach 40 Minuten wieder mit Strom versorgt

„Nach 40 Minuten waren die ersten Haushalte wieder versorgt. Die Zuschaltungen erfolgten zwischen 7.54 Uhr und 10.07 Uhr. Einige wenige mussten etwas länger warten, bis der Strom wieder floss. Die Vollversorgung war dann um 13.41 Uhr wieder erreicht“, so die Sprecherin.

Die Netze BW greift für die Stromversorgung in einem solchen Fall auf ein Absicherungssystem zurück. Die betroffene Freileitung sollte nach Unternehmensangaben am Montag von den Bäumen befreit werden.

Es war nicht der einzige Stromausfall in der Region am Wochenende. Wie Netze BW weiter mitteilt, gab es am späten Samstagnachmittag eine einminütige Unterbrechung in Teilen von Kißlegg, Herlazhofen und Leutkirch. Auch hier hatte ein Gewitter für einen Kurzschluss im Mittelspannungsfreileitungsnetz verursacht. Die betroffene Leitung konnte aber sofort wieder zugeschaltet werden. Netze BW vermutet, dass ein Ast auf die Leitung geflogen ist, diese werde deshalb noch einmal kontrolliert.

Und am Sonntag war der Strom offenbar auch in Wangen-Oflings für eine Zeit weg. Netze BW vermerkt auf seiner Störungs-Website einen Versorgungsausfall zwischen 17.41 und 20.33 Uhr. Betroffen war allerdings nur das lokale Niederspannungsnetz, teilt der Netzbetreiber auf Nachfrage mit.