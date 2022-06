Starkregen in Wangen: Feuerwehr hat fünf Einsätze

Der im Raum Wangen in der Nacht zu Dienstag niedergangene Starkregen hat für die Feuerwehr der Allgäustadt fünf Einsätze zur Folge gehabt. Das berichtet Feuerwehrsprecher Achim Reißner.

Gegen 0.30 Uhr zeigten sich die ersten Folgen der heftigen Regenfälle. In einem Einfamilienhaus in Niederwagen stand das Wasser bis zu zehn Zentimeter hoch im Keller, die Abteilung Niederwangen übernahm den Einsatz dazu.

Bereits einige Minuten danach wurden auch die Feuerwehrleute der Abteilung Stadt aktiv. Ihre Einsatzstelle mit ähnlichem Schadensbild lag in der Schickardtstraße. Um kurz nach 1 Uhr folgte der nächste Einsatz für die Abteilung Stadt: Im Holbeinweg stand Wasser in einem Hausflur. In die Karl-Saurmann-Straße ging es dann gegen 1.30 Uhr, auch hier war Oberflächenwasser in die Kellerräume eingedrungen. Alle Schadenstellen wurden laut Reißner mit Hilfe von Wassersaugern weitestgehend wieder trocken gelegt.

Eine überflutete Fahrbahn wurde dann gegen 2 Uhr auf Höhe der Firma Bolz-Edel in der Isnyer Straße gemeldet. Da die Regenfälle in den folgenden Nachtstunden nachließen, entspannte sich auch die Gesamtlage. Weitere Einsätze kamen nicht mehr hinzu.