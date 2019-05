Starke Wangener Triathleten

Nach der wetterbedingten Absage des Triathlons in Buchen/Odenwald in der Vorwoche sind die Jungtriathleten des LTC Wangen in Neckarsulm beim Racepedia Cup am Start gewesen. Auch hier war nicht klar, ob aufgrund der kühlen Temperaturen eine Umziehpause nach dem Schwimmen eingeplant wird. Eine Stunde vor dem Start kam die Meldung: „Es wird ein original Triathlon ohne Pause.“ Innerhalb von vier Stunden wurden über 250 Athleten aller Schüler- und Jugendklassen mit ihren unterschiedlichen Distanzen in die Rennen geschickt.

Für Ronja Kohler, mit elf Jahren Jüngste der LTC Mannschaft, lief es nach ihrem vierten Platz im vorherigen Rennen diesmal nicht so rund. Sie platzierte sich im Mittelfeld auf dem 13. Rang.

Benno Stoll erlebte ein aufregendes Rennen. Nach einer fehlerhaften Einweisung in der Wechselzone musste er sein Rad kurzfristig vor dem Start umstellen, was zur Folge hatte, dass er nach dem Radfahren auf Platz drei liegend, seinen Wechselplatz nicht auf Anhieb fand und sein Rad falsch abstellte. Dafür kassierte er zehn Sekunden Zeitstrafe, die er in der Penalty Box absitzen musste. Unter diesen Umständen kann sich sein neunter Rang unter den 25 Jungs der Schüler B Klasse dennoch sehen lassen.

Friederike Stolzmann rannte sich nach dem Schwimmen und Radfahren mit der fünften Laufzeit einige Plätze nach vorne und kam als 21. der Schülerinnen A ins Ziel. Pech hatte ihre gleichaltrige Teamkollegin Alena Kersten, die auf dem Rad stürzte. Dabei zog sie sich Prellungen zu und musste das Rennen vorzeitig beenden.

In den Jugendrennen waren neben den Kaderathleten des BWTV auch die besten Triathleten aus dem Saarland und Hessen am Start, was spannende Rennverläufe versprach. In der weiblichen Jugend B war der LTC Wangen mit Maja Gralki und Joelina Fellner vertreten. Nach einem guten Schwimmen lief es für Maja auf dem Rad nicht so rund und auch die erste Laufrunde verlief zäh. 500 Meter vor dem Ziel war sie als Sechste platziert, als sie einen langgezogenen Schlussspurt startete, noch zwei Athletinnen überholen konnte und glücklich als viertschnellstes Mädchen das Rennen beendete. Für Fellner war es der erste Triathlon, den sie mit Bravour meisterte. In dem starken Starterfeld von erfahrenen Triathletinnen belegte sie den 14. Rang.

Für Joris Steinhauser (B Jugend) war es das erste Rennen nach einem Jahr Verletzungspause, das er leider nicht beenden konnte. Aufgrund von Problemen mit den Radschuhen gab er auf.

Julia Gralki startet Aufholjagd

Jannik Stoll absolvierte in der A-Jugend schon die volle Sprintdistanz. Auch eine kleine Panne mit einer verlorenen Brille auf dem Rad, die er zurückholen musste, ließ ihn nicht aus der Ruhe bringen. Auch wenn er dadurch den Anschluss an eine Radgruppe verloren hatte. In dem starken Starterfeld belegte er den siebten Platz der 20 Athleten.

Julia Gralki, die mit diesem Triathlon in ihre zweite Saisonhälfte startete, begann nach dem Schwimmen eine fulminante Aufholjagd. Im Feld der A Jugend und Juniorinnen, die mit sieben Kaderathletinnen stark besetzt war, belegte sie mit der zweitschnellsten Rad- und Laufzeit den fünften Gesamtplatz beziehungsweise zweiten Rang bei den Juniorinnen.