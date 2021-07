Starke Leistungen vom Nachwuchs des LTC Wangen

Zum siebten Mal ist am Samstag in Ulm der Spatzentriathlon gewesen. Nach langer Wettkampfpause freuten sich die jungen Triathleten auf die Veranstaltung mit dem Modus Swim and Run. Mit dabei waren auch drei Schüler des LTC Wangen: die achtjährigen Denny Kohler und Emma Schmid sowie Ronja Kohler (13). Für die beiden jüngeren standen 50 Meter Schwimmen und 500 Meter Laufen auf dem Programm, Ronja Kohler musste 200 Meter Schwimmen 1500 Meter Laufen.

Denny Kohler schwamm laut Mitteilung ein flottes Tempo und führte mit einer Sekunde Vorsprung nach dem Schwimmen (1:05 Minuten). Die Führung baute er im Lauf (2:18 Minuten) auf neun Sekunden aus und siegte souverän in seiner Altersklasse in 3:44 Minuten.

Emma Schmid absolvierte die Schwimmstrecke ordentlich und stieg nach 1:28 Minuten als Zweite bei den Mädchen aus dem Wasser – 14 Sekunden Rückstand hatte die Wangenerin auf die Führende. Nach dem Wechsel auf die Laufstrecke holte Emma Schmid enorm auf. Nach 4:08 Minuten (2:15 Minuten für den Lauf) war sie als Zweite im Ziel, den Rückstand auf die Siegerin hatte sie auf eine Sekunde verkürzt.

Ronja Kohler zeigte eine sehr gute Schwimmleistung und kam mit 19 Sekunden Rückstand als Zweite aus dem Wasser (3:39 Minuten). Beim Lauf konnte die junge Wangenerin laut LTC-Mitteilung das Tempo nicht mehr erhöhen. Sie beendete das Rennen als Dritte in ihrer Altersklasse in 10:48 Minuten (Lauf: 6:45 Minuten). 37 Sekunden Rückstand hatte Ronja Kohler auf Platz eins.