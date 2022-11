Stankt Martinsprojekt: Meins wird Deins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufe der Grundschule im Ebnet nahmen an der diesjährigen Martinsaktion „Meins wird Deins“, einer gemeinsamen Aktion von DIE STERNSINGER und aktion hoffnung, teil. Bei diesem Projekt teilen Kinder wie Sankt Martin. Dabei wird ein gut erhaltenes Kleidungsstück gespendet. Der Erlös kommt Projekten zugute, die sich dafür einsetzen, dass Kinder in Indonesien und weltweit geschützt aufwachsen können. Am Ende konnte ein voller Karton mit schönen Kleidungsstücken gespendet werden. Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmenden.