Städteorchester Württembergisches Allgäu ist bereit für die Silvesterkonzerte

Für die drei Silvesterkonzerte laufen für das Städteorchester Württembergisches Allgäu die Proben auf Hochtouren. Zu Gast ist die Violinsolistin Elisso Gogibedaschwili (Foto: Storch), die Zigeunerweisen von Pablo de Sarasate mitbringt. Auch „Moldau“ von Bedrich Smetana aus dem Zyklus „aus Böhmens Hain und Flur“ wird zu hören sein. Weitere Werke des Abends sind die Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“ von Gioacchino Rossini, „Souvenir d’un lieu cher“ von Peter Tschaikowsky für Violine und Orchester sowie „My Fair Lady“. Die Konzerttermine und Vorverkaufsstellen sind am Donnerstag, 29. Dezember, 19 Uhr in der Festhalle Leutkirch, Vorverkauf bei der Tourist-Info Leutkirch, Telefon 07561/87154; Freitag, 30. Dezember, 19 Uhr im Kurhaus am Park Isny, Vorverkauf im Büro für Tourismus, Telefon 07562/9999050,; und am Samstag, 31. Dezember, 19 Uhr in der Waldorfschule Wangen, Vorverkauf beim Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211. Der Eintritt kostet 15 Euro.