Stadtseniorenrat und Aktion „Herz & Gemüt“ treffen neuen Leiter des Pflegestützpunktes Wangen

Der Vorstand des Stadtseniorenrates Wangen und die Leiterin der Seniorenbegleitung Aktion „Herz & Gemüt“ haben sich mit dem neuen Leiter des Pflegestützpunktes Wangen, Stefan Löffler getroffen. Lautpressemitteilung des Seniorenrates stellte Löffler die Struktur und die Verknüpfungsmöglichkeiten des Pflegestützpunktes mit dem Stadtseniorenrat sowie der Seniorenbegleitung Aktion „Herz & Gemüt“ vor.

Seit Kurzem gebe es einen aktualisierten Flyer des Landkreises Ravensburg, der das weitgefächerte Leistungsangebot der Pflegestützpunkte im Kreis sowie die Ansprechpartnerinnen vorstellt. Dieser könne über Stefan Löffler angefordert werden.

Stefan Löffler ist montags von 8 bis 10 Uhr und mittwochs von 13.30 bis 15.30 Uhr in seinem Wangener Büro in der Bahnhofstraße 50 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten können auch Termine vor Ort unter Telefon 07522 / 9963667 sowie per Mail unter st.loeffler@rv.de vereinbart werden.

Interessierte Bürgerinnen erreichen den Stadtseniorenrat unter Telefon 07522 / 797790 sowie per Mail unter kontakt@stadtseniorenratwangen.de.

Die Aktion „Herz & Gemüt“ ist erreichbar unter Telefon 07522 / 797864 sowie per Mail unter info@seniorenbegleitung-wangen.de