„Stadtradeln“ startet in Wangen

Auch Wangen macht wieder mit beim „Stadtradeln“. Im Zeitraum 25. Juni bis 15. Juli geht es um mehr als nur schnell von A nach B zu kommen und dabei etwas für die eigene Gesundheit und für ein besseres Klima zu tun. Denn der Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis verbindet die Freude am Radeln mit einem tollen Gemeinschaftserlebnis und einer Prise sportiven Wettkampfs. Das Ziel: In Teams in einem Zeitraum von drei Wochen möglichst viele Radkilometer sammeln.

Oberbürgermeister Michael Lang, selbst oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, hofft auf eine rege Teilnahme beim „Stadtradeln“, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen. Im Vergleich zu den Autofahrten wurden bei dieser Aktion im vergangenen Jahr zwölf Tonnen CO2 vermieden. Beteiligt waren daran 18 Teams und 328 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie fuhren insgesamt 81485 Kilometer.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich für Wangen im Allgäu anmelden, werden nach der Aktion attraktive Preise verlost.

Zum Auftakt von „Stadtradeln“ findet am Wochenende 25. Juni und 26. Juni eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad statt. Dabei geht es auf individuellen und selbstgeplanten Strecken durch den Landkreis Ravensburg, wobei die mit Stadtradeln-Banner gekennzeichneten Schnitzeljagd-Stationen in den teilnehmenden Städten und Gemeinden erreicht werden sollen. In Wangen im Allgäu befindet sich die Schnitzeljagd-Station beim I-Punkt am P 14. Dabei können nicht nur die ersten Fahrradkilometer für den persönlichen Online-Kalender gesammelt werden. Mitmachen kann man auch am Landkreis-Gewinnspiel und mit etwas Glück einen von fünf Gutscheinen eines lokalen Fahrradgeschäfts gewinnen.

Teilnehmen kann, wer drei verschiedene Standorte abfährt und vor Ort jeweils ein Foto von seinem Fahrrad (mit oder ohne Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin) im Vordergrund und der Station sichtbar dahinter aufnimmt. Auf jedem Foto muss mindestens ein Fahrrad abgebildet sein. Möglich ist auch die Teilnahme mit mehreren Personen, indem mehrere Fahrräder (alleine oder mit Radelern) auf einem Foto zu sehen sind. Voraussetzung ist die aktive Teilnahme am Stadtradeln.

Im Aktionszeitraum können alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Personen, die in Wangen im Allgäu wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Die Anmeldung zum „Stadtradeln“ ist unter https://www.stadtradeln.de/registrieren beziehungsweise unter dem Menüpunkt „Mitmachen“ möglich.

Wie das Stadtradeln genau funktioniert, findet man unter https://www.stadtradeln.de/spielregeln

Alle Informationen gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-ravensburg

Unterstützt wird die Aktion von der Initiative Radkultur des Landes Baden-Württemberg als Fördergeber und Kooperationspartner. Ansprechpartner der Stadtverwaltung Wangen im Allgäu für die Aktion „Stadtradeln“ ist Reiner Aßfalg, Telefon 07522 / 74-159, E-Mail: reiner.assfalg@wangen.de