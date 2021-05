Stadtmuseum in Wangen öffnet wieder mit neuen Angeboten

Da die Inzidenzzahlen es jetzt zulassen, wird das Stadtmuseum in Wangen am 1. Juni nach langer Zeit wieder öffnen. Das teilt der Altstadt- und Museumsverein Wangen mit. Die Besucher können neben einem Streifzug durch die Stadtgeschichte, den Wehrgang und die Waffenkammer besichtigen, ein Käserei- und Fasnetmuseum, eine Abteilung für mechanische Musikinstrumente, einen Silber-Münzschatz aus dem 16. Jahrhundert, dem Eichendorff und Gustav Freytag-Museum und die mittelalterliche Badstube. Die Geschichte der Schwäbischen Zeitung in Wangen können Besucher im Druckereimuseum erfahren.

Der Altstadt- und Museumsverein (AMV) hat die lange Pause genutzt, um neue Angebote zu schaffen. So werden jetzt jeden Samstag von 14 bis 16 Uhr Führungen und Mitmachangebote stattfinden. Eine Terminbuchung für den Museumsbesuch ist nicht notwendig. Der Verein bittet aber bei den Führungen an den Samstagen um vorherige Anmeldung entweder an die Emailadresse: vorstand@amv-wangen.de oder direkt an der Museumskasse. Zudem brauchen die Besucher einen Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder eine Bescheinigung, dass sie innerhalb der letzten sechs Monaten positiv auf Corona getestet wurden oder einen Impfnachweis.

Da die Museumsrallye für Kinder mit dem Esel Emil vergangenen Jahr so gut angenommen wurde, wird sie weiterhin angeboten. Die Kinder und Familien können an der Kasse für einen Euro ein Klemmbrett und die Fragen abholen und dann das Museum erkunden. Am Ausgang vergleichen sie die Lösungen und erhalten eine süße Überraschung. Kinder unter zwölf Jahren zahlen keinen Eintritt, brauchen aber einen erwachsenen Begleiter.

Jeden ersten Samstag im Monat ist im Museum Kinderprogramm. Am 5. Juni von 14 bis 16 Uhr erkunden die Teilnehmer alte Schriften im Museum, schreiben mit Rohrfedern auf Papyrus, schnitzen selbst eine Schreibfeder und schreiben damit. Sogar Keilschrift kann ausprobiert werden. Aufgrund der Corona-Vorschriften ist die Teilnahme auf zehn Kinder begrenzt. Hier werden die Kinder betreut. Die Eltern können während der Zeit shoppen gehen oder im Museumscafé einen Kaffee trinken. Am 3. Juli (Papierherstellung und Druckereimuseum) , am 7. August (Badetag in der Badstube) und am 4. September (Schaukäsen und Käsereimuseum) und am 2. Oktober 2021 (Schatzsuche im Museum und Münzprägen).

Den zweiten Samstag im Monat findet von 14 von 16 Uhr die Musikinstrumentenführungen statt. Die Musikinstrumentenführungen können auf Nachfrage auch an anderen Terminen gebucht werden.

Die Museumsdruckerei öffnet jeden dritten Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr. Das erste Mal am 19. Juni. Damit das möglich wurde, hat sich beim AMV ein Druckereiteam zusammengefunden. Zuerst wurden die Objekte im Druckereimuseum inventarisiert. Wertvolle Klischees (Druckplatten) wurden eingeschweißt. Später werden diese thematisch sortiert und erforscht. Bei der Inventarisierung wurde entdeckt, dass die nachgebaute Gutenbergdruckpresse eventuell aus dem Jahr 1785 und nicht von 1825 stammt. Auf der Spindel ist eine Gravur mit der Jahreszahl 1785 eingeprägt. 1825 wurde auf dieser Druckpresse der Argenbote gedruckt. Dieser war der Vorläufer der Schwäbischen Zeitung. Ein ehemaliger Schriftsatzmeister der Schwäbischen Zeitung aus Aichstetten wird die Boston Tiegeldruckpresse von 1860 so herrichten, dass die Museumsbesucher sich selbst eine Andenkenkarte drucken können.

Am vierten Samstag im Monat wird es Badstubenführungen von 14 bis 16 Uhr geben. Hier können Besucher ihr eigenes Badgeld prägen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Der Treffpunkt für alle Führungen ist an der Museumskasse. Die Führungen sind im Eintrittspreis inbegriffen. Der beträgt vier Euro pro Person und für Kinder ab zwölf Jahren 2,50 Euro.