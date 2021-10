Stadtkapelle Wangen spielt am Herbstkonzert mit Star-Tubist Andreas Martin Hofmeir

Bereits im Frühjahr 2020 hätte die Welturaufführung des Tuba-Konzerts von Stephen Melillo durch die Stadtkapelle Wangen und ihren Solisten Andreas Martin Hofmeir stattfinden sollen. Nun aber soll es am Herbstkonzert der Stadtkapelle nachgeholt werden, dank der Förderung im Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ des Kunstministeriums Baden-Württemberg.

Herbstkonzert mit Welturaufführung

Die Stadtkapelle Wangen im Allgäu startet nun den dritten Versuch, das Konzert mit dem Gastsolisten Andreas Martin Hofmeir in die Tat umzusetzen und hat dafür Samstag, 23. Oktober, ins Auge gefasst. Der Festsaal der Freien Waldorfschule Wangen soll um 20 Uhr nicht nur mit einem abwechslungsreichen Programm gefüllt werden, sondern auch wieder mit Publikum.

Im Zentrum des Konzertabends steht die Welturaufführung des „Concerto for Tuba & Wind Ensemble of the 3rd Millenium, The Strong Soul“ von Stephen Melillo, einem renommierten US-amerikanischen Komponisten. Interpretiert wird das Werk von Andreas Martin Hofmeir, der unter anderem den ECHO Klassik und den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs Berlin gewann.

Publikum hört unterschiedlichste Musikstile

Beide Preise gewann Hofmeir als erster Tubist in der Geschichte der Wettbewerbe. Er konzertiert mit renommierten Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, dem Gewandhausorchester und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und trat als Solist bereits mit den Münchner Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und der NDR-Radiophilharmonie auf.

Das weitere Programm führt das Publikum durch die unterschiedlichsten musikalischen Richtungen mit ausgewogenen und adäquaten Transkriptionen und daneben auch mit durchdachter und interessanter originaler Blasorchesterliteratur.

Das besondere Konzertprojekt wird im Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ des Kunstministeriums gefördert. Dieses ermöglicht es dem Orchester, das Projekt in die Tat umzusetzen. „Wir sind sehr dankbar über diese Chance, unser Projekt nun endlich durchzuführen. Eine Welturaufführung von Stephen Melillo und noch dazu mit diesem herausragenden Solisten ist ein ganz besonderer Moment in der Geschichte der Stadtkapelle Wangen“, äußert sich Markus Jörg, zweiter Vorsitzender der Stadtkapelle.

Konzertkarten sind ab Samstag, 9. Oktober, via Reservix erhältlich. Zusätzlich wird das Konzert der Öffentlichkeit auch online zur Verfügung stehen. Alle Interessierte finden hierzu und zu den geltenden Corona-Auflagen auf der Internetseite der Stadtkapelle unter: www.stadtkapelle-wangen.de.