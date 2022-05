Stadtkapelle Wangen spendet 6000 Euro

Die Stadtkapelle Wangen hat durch ihr Frühjahrskonzert 6000 Euro gesammelt und spendet diesen Betrag an den Verein „H.O.P.E. – we help children“.

Sämtliche Eintrittsgelder für das traditionelle Konzert kommen nun der ehrenamtlichen Initiative zugute, die damit geflüchtete Kinder innerhalb der Ukraine mit Nahrung versorgt. Laut Wolfgang Ponto, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer des Vereins, wird das Geld eingesetzt, um einen Versorgungstransport mitzufinanzieren. Ein 40-Tonnen-Fahrzeug soll Nahrung nach Krasnograd bringen, wo sich aktuell rund 3500 geflüchtete Kinder befinden. Diese sind aus umkämpften Städten wie Charkiw, Izyum und Balakleya geflohen.