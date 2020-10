Stadtkapelle Wangen gibt am 24. Oktober ihr Herbstkonzert

Die Stadtkapelle Wangen plant ihr alljährliches Herbstkonzert am Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr im Festsaal der Waldorfschule Wangen.

In unterschiedlichen Besetzungen studierten die Musiker der Stadtkapelle das rund einstündige Konzertprogramm ein, heißt es in der Ankündigung. Einhergehend mit den aktuellen Sicherheitsbestimmungen wird das Konzert demnach in kammermusikalischerem Charakter gestaltet. Die Eröffnung übernehmen die Blechbläser mit dem „Tannhäuser Marsch“ von Richard Wagner, gefolgt von Fischer Tulls „Liturgical Symphony“. Im Anschluss übernehmen die Holzbläser und spielen „Aria und Fughetta“ des amerikanischen Komponisten Arthur Frackenpohl und präsentieren die vier israelischen Volkstänze „Rikudim“ von Jan van der Roost.Beide Register führen dann in reduzierter Besetzung das Konzert mit Mendelssohns Klassiker „Ouvertüre für Harmoniemusik“ fort und beschließen den Abend mit Gordon Jacobs „An Original Suite“ und „Curtain up!“ von Alfred Reed.

Das Konzert wird dem geltenden Sicherheits- und Hygienekonzept der Waldorfschule entsprechend geplant. „Wir hoffen sehr, dass wir das Konzert auch tatsächlich durchführen können. Während der Proben haben wir festgestellt, wie sehr wir das Musik machen vermisst hatten. Und genau dieses besondere Gefühl möchten wir mit unserem Publikum teilen“, wird Musikdirektor Tobias Zinser in dem Schreiben zitiert.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Konzertbesucher können sich ab sofort per E-Mail an reservierung@stadtkapelle-wangen.de anmelden und ihre Plätze reservieren.