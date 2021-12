Stadtbücherei Wangen ist bei der „Onleihe“ spitze

Die Stadtbücherei Wangen hat schon vor einigen Jahren ihr Angebot um virtuelle Medien erweitert. Eine richtige Entscheidung, denn immer mehr Bibliothekskunden nutzen das stetig wachsende „Onleihe“-Angebot. Manche sind ausschließlich darauf umgestiegen, viele kombinieren die Ausleihe vor Ort mit dem digitalen Angebot. Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die bereits vorher anwachsenden Nutzungszahlen durch Lockdown und Zugangsbeschränkungen noch einmal deutlich gestiegen, wie die Wangener Stadtbücherei weiter mitteilt.

Mehr als jeder Dritte liest virtuell

Hier sei der Anteil der „Onleihe“ an der Gesamtausleihe im Jahr 2021 bislang auf 36 Prozent gestiegen – ein Spitzenwert, der bei keiner anderen Bibliothek im Verbund so hoch sei. Was aber auch dazu führe, dass es besonders für neue, stark nachgefragte Titel Wartezeiten gibt. Deshalb soll es auf der Homepage des Onleihe-Verbunds im Lauf des kommenden Jahres Empfehlungslisten für Belletristik, Kinder- und Jugendmedien sowie Sachbuchmedien geben, heißt es weiter. Diese Listen sollen es leichter machen, den Blick auf etwas ältere, aber ebenso empfehlenswerte Titel zu lenken.

Oftmals wird die Bibliothek deshalb gefragt, warum nicht alle Bestseller sofort angeschafft werden. Viele wundern sich, dass die Titel zwar in gedruckter Form in der Bibliothek vorliegen, nicht aber in digitaler Form, so die Leiterin der Stadtbücherei, Susanne Singer. Hintergrund dieser Lücke sei die Sorge etlicher Verlage, dass die Onleihe ihnen wirtschaftlich schaden könnte. Sie würden deshalb Titel erst mit Verzögerung an Bibliotheken verkaufen oder sie sogar ganz sperren. Vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung starteten zahlreiche Autorinnen und Autoren auch die Kampagne „Fair lesen“.

Kulturgut „Lesen“ nicht weiter zum Zankapfel werden lassen

Aus Sicht der Verbundbibliotheken sollte alles getan werden, um das kostbare Kulturgut „Lesen“ nicht weiter zum Zankapfel werden zu lassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Bibliotheken würden durch ihre Leseerziehung, durch ihren breiten Zugang für alle und ihre professionelle Auswahl täglich daran arbeiten, dass Menschen zu Lesenden werden und es bleiben können. Sie verstünden sich als Partner und nicht als Gegner des Buchhandels und der Autoren.

Der Onleiheverbund Bodensee-Oberschwaben, zudem auch Wangen gehört, geht mit der aktuellen Situation so um, dass er durch eine ständige Auswertung der Ausleihen überall dort staffelt, wo die Nachfrage besonders hoch ist, heißt es weiter. Er sehe es aber auch als seine Aufgabe an, die „außergewöhnliche Vielfalt der Buchproduktion abzubilden und sein Angebot nicht nur an den jeweiligen Bestsellern auszurichten“. Die Verbundbibliotheken fühlten sich virtuell und vor Ort möglichst vielen literarischen Stimmen verpflichtet.

Das müssen Büchereibesucher beachten

Für den Besuch der Bücherei gilt die 2Gplus-Regelung. Ein 2G-Nachweis reicht für all jene, deren Impfung oder Genesung nicht länger als sechs Monate zurückliegt oder die geboostert sind, teilt die Bibliothek mit. Kinder und Schüler bis einschließlich 17 Jahren seien von der Nachweispflicht ausgenommen und haben freien Zutritt. Die reine Abholung und Rückgabe von Medien sei ohne Nachweis möglich. Wegen der Corona-Situation bietet die Stadtbücherei deshalb einen Medien-Abholservice an. Auf Wunsch werden für die unterschiedlichsten Altersgruppen Medien- oder Überraschungspakete zusammengestellt, die zu einem vereinbarten Termin in der Bücherei abgeholt werden können.