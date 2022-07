Stadtbücherei bietet ein abwechslungsreiches Ferienprogramm an

Auch in diesem Jahr bietet die Stadtbücherei im Kornhaus nach eigenen Angaben Kindern zwischen vier und zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm. Immer dienstags um 10 Uhr öffnet sich der imaginäre Vorhang. Dann darf zugeschaut, mitgefiebert, gelacht und gebastelt werden.

Los geht’s mit dem Theater Knuth (2. August). Zu sehen ist das Stück „Das magische Baumhaus“. Die gleichnamige Kinderbuchreihe sei einer der Ausleihrenner in der Stadtbücherei und habe mittlerweile mehr als 60 Bände. Die Geschwister Anne und Philipp reisen an den Hof von König Artus. Der geheimnisvolle rote Ritter gibt den Beiden den Auftrag in der Anderswelt nach dem sagenhaften Wasser der Erinnerung zu suchen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet und dauert 60 Minuten (Eintritt: zwei Euro).

In der zweiten Ferienwoche (9. August) findet das Kinderkino im Lichtspielhaus Sohler statt. Gezeigt wird in diesem Jahr der Film „Die Schule der magischen Tiere“. Hauptfigur Ida ist neu an der Wintersteinschule und findet keinen Anschluss. Zum Glück gibt es die Lehrerin Mary Cornfield die allen Kindern in der Klasse ein magisches Tier verspricht. Von nun an sieht man Ida nur noch mit ihrem magischen Fuchs Rabbat. Treffpunkt für das Kinderkino ist direkt am Lichtspielhaus Sohler. Die Veranstaltung ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet und dauert 90 Minuten (Eintritt: drei Euro).

Mit einem Clowntheater geht es weiter (16. August). Das Theater Tiefflieger aus Berlin ist mit seiner „gnadenlosen Clownshow“ zu Gast in der Stadtbücherei. Mithilfe der Kinder erlebt Tiefflieger Paul die schrägsten Abenteuer. Es sausen Bälle umher, rohe Eier fliegen und Paul stürzt von einer „Banane“ direkt ins Publikum. Die Veranstaltung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und dauert 60 Minuten (Eintritt: zwei Euro).

Das Figurentheater Unterwegs kommt mit dem Theaterstück „Nils Karlsson Däumling“ ins Kornhaus (23. August). Basierend auf den Figuren von Astrid Lindgren findet der kleine Bertil einen Däumling in Opas Werkzeugschrank. Er heißt Nils und mit ihm wird alles zum Abenteuer: heizen, essen schlafen gehen und sogar Füße waschen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und dauert 45 Minuten (Eintritt: zwei Euro).

Zum Ende der Sommerferien folgen noch zwei Workshops. Los geht’s im Lesesaal der Stadtbücherei mit dem Workshop „Glühwürmchen im Glas“ (30. August). Mit einer Rallye lernen die Kinder zuerst allerhand Interessantes über Glühwürmchen und Insekten. Danach wird ein eigenes Glühwürmchen-Glas hergestellt, das jede Nacht leuchtet. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder begrenzt. Die Veranstaltung ist für Kindervon acht bis zwölf Jahren geeignet und dauert 90 Minuten (Eintritt: zwei Euro).

Ganz zum Schluss (6. September) lädt die Stadtbücherei zusammen mit dem Stadtförster Korbinian Feierle zu einer Waldwanderung rund um den Aussichtspunkt Berger-Höhe ein. Der Förster gibt Einblicke in die Geheimnisse der Bäume und Pflanzen. Die Teilnehmer stellen für ein Picknick selbst Butter her und dokumentieren den Spaziergang in einem Herbarium. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz „Berger-Höhe“. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder begrenzt. Die Veranstaltung ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren geeignet und dauert zweieinhalb Stunden (Eintritt: zwei Euro).