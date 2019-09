Stadtbücherei Wangen belohnt Teilnehmer der Aktion „Heiß auf Lesen“

Leseratten, die in den Sommerferien an der Aktion „Heiß auf Lesen“ teilgenommen haben, wurden am Samstag in der Bücherei im Kornhaus mit Urkunden und Sachpreisen aller Art belohnt.

„Lesen bedeutet eintauchen in fremde Welten, es beflügelt die Phantasie und es kann passieren, dass man einfach nicht mehr aufhören kann, wenn man ein schönes Buch einmal begonnen hat“. Büchereileiterin Susanne Singer begrüßte ihre Gäste mit diesen Worten und nicht nur den Teilnehmern des Lesemarathons, der in den Sommerferien stattfand, sprach sie damit wohl aus der Seele.

Zum ersten Mal hat sich die Bücherei Wangen an der Aktion „Heiß auf Lesen“ beteiligt. Und Singer sei überwältigt gewesen, wie viele Kinder und Jugendliche daran teilgenommen haben. Insgesamt waren es 88 Leseratten, davon 57 Mädchen und 31 Jungs.

Gestartet wurde der Lesemarathon am Dienstag, 16. Juli. Mitgemacht haben lesefreudige Schülerinnen und Schüler im Alter von sieben bis 16 Jahren. Ein Regal mit 200 Büchern wurde für die Aktion bestückt und „regelrecht leer gelesen“, beschrieb Singer diese Zeit. Jeder Teilnehmer bekam ein Logbuch. Hier wurde der Name und das Alter des Bücherwurms vermerkt. Darüber hinaus konnte man darin eintragen, welches Buch gelesen wurde und mit „Smileys“ und kurzen Sätzen beschrieben werden, wie die Lektüre angekommen ist. Insgesamt bot das Buch Platz für fünf Beurteilungen.

„Immer wieder sind die Kinder mit dem Logbuch in die Bücherei gekommen und haben erzählt und Gespräche geführt über die Eindrücke der gelesenen Bücher“, erzählte Singer. Dabei sei für jeden Geschmack etwas dabei gewesen. Von Krimi bis Fantasy, Geschichten zum Lachen, aber auch Bücher die nachdenklich machen. Für jedes gelesene Buch bekamen die Teilnehmer einen Losabschnitt. Heute galt es nun 317 Lose zu vergeben. Das bedeutet auch, dass in acht Wochen 317 Bücher gelesen wurden. Auf das einzelne Kind gerechnet bedeute das, dass jeder 3,5 Lektüren geschafft hat zu lesen, so Singer.

So viel Leseeifer muss belohnt werden. Insgesamt elf Sponsoren von Dienstleistungsanbietern und Geschäften aus Wangen trugen zu diesen Sachpreisen bei. Ob Eisgutschein, Schreibwaren oder Kinobesuch. Die Gewinner freuten sich über große und kleine Geschenke. Und wer ein Buch gewonnen hat, das so gar nicht nach seinem Geschmack war, hatte am Ende die Gelegenheit, dieses gegen ein anderes umzutauschen. „Denn welcher Junge liest schon gerne die Eiskönigin“, sagte Valerie Domnick , die Leiterin der Kinder -und Jugendbuchabteilung.

Unter der Leitung von Klaus Mader umrahmte die Gruppe „Jazzpool“ von der Jugendmusikschule Wangen die Veranstaltung. Die Aktion „Heiß auf Lesen“ findet jährlich im Raum Baden-Württemberg statt. Sie soll Kinder und Jugendliche dazu inspirieren in die Welt der Bücher einzutauchen und soll die Freude am Lesen fördern.