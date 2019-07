Stadtbücherei bietet den Sommerferienclub an

Leseratten kommen in den Sommerferien in diesem Jahr ganz besonders auf ihre Kosten. Denn mit dem neuen Sommerferienclub „Heiß auf Lesen“ haben sie exklusiv Zugriff auf neue Bücher, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Wangen. Mitglied werden sei einfach: Man muss sich nur in der Bücherei am Infoplatz im Kinder- und Jugendbereich melden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für den Sommerferienleseclub hat Valerie Domnick, in der Bücherei zuständig für das Kinder- und Jugendprogramm, einen Satz von rund 200 Büchern ausgewählt. „Sie sind neu und Lesefutter für Kinder und Jugendliche von acht Jahren bis zum Schulende“, sagt sie gemäß des Presseberichts. Sie werden in einem extra Regal im Kinder- und Jugendbereich zu finden und an einem Aufkleber „Heiß auf Lesen“ zu erkennen sein. Darunter finden sich Bücher bekannter Autoren, leicht und spannend zu lesen, ebenso wie die ersten Bücher einer beliebten Reihe, die einfach Spaß machen. Die „Heiß auf Lesen“-Bücher können bis zum Ferienende nur durch Clubmitglieder ausgeliehen werden. Wer lieber auf dem Tablet liest, kann das auch tun.

„Natürlich können unsere Clubmitglieder auch andere Bücher aus dem Büchereibestand auswählen“, wird Büchereileiterin Susanne Singer in dem Schreibne zitiert. Doch wer möglichst viele Bücher über den Sommer liest, hat gleich mehrere Chancen, auch einen attraktiven Preis zu gewinnen. Und das geht so: Wer sich für den Sommerferienleseclub anmeldet, bekommt als wichtigstes Utensil ein Logbuch ausgehändigt. In diesem Logbuch können die Leser die Bücher bewerten, die sie aus der „Heiß auf Lesen“-Auswahl in Händen hatten.

Die Mitarbeiterinnen in der Bücherei werden bei der Rückgabe mit den Kindern und Jugendlichen über die Bücher sprechen, um zu sehen, wie sie angekommen sind. Ist damit auch der Nachweis erbracht, dass das Buch tatsächlich gelesen wurde, kann pro Stück ein Los in einen großen Topf geworfen werden.

Ausgelost wird bei der großen Abschluss-Party am Samstag, 14. September, um 14 Uhr. Die Jazzband der Jugendmusikschule, geleitet von Klaus Mader, wird bei dem Fest spielen. Unterstützt wird die Aktion „Sommerferienleseclub“ von der Landesfachstelle für Bibliothekswesen.