Stadt Wangen zieht den Osterschmuck über

Zwar musste der Wangener Ostereiermarkt wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt werden. Die Stadt kleidet sich dennoch in ihren schönen Osterschmuck und hat österliche Attraktionen zu bieten. Das Team Julieta Strobel, Stefanie Küfer und Ronja Strodel (von links) hat in stundenlanger, sorgfältiger Arbeit einige der schönsten Ostereier der Wangener Sammlung in Vitrinen verteilt. Interessierte sind im Foyer und im ersten Stock des Rathauses willkommen, sich die außergewöhnlichen Stücke anzuschauen. Die Sammlung ergebe sich, weil bei jedem Ostereiermarkt die Aussteller ein Ei der Stadt überlassen. Zum österlichen Schmuck der Stadt haben auch die Wangener Schulen mit gekranzten Girlanden und bunten Eiern beigetragen. Mit Hilfe von Georg Bilgeri (Bild), Zimmermann im Städtischen Bauhof, wurde Brunnen für Brunnen geschmückt. Foto: Stadt Wangen/sum