Stadt Wangen will Existenzen sichern helfen

Nachdem Handel und Gastronomie durch die erneuten Schließungen wirtschaftlich getroffen sind, haben Wirtschaftsförderung und das Kultur- und Sportamt bei der Stadt Wangen reagiert und das bereits im Frühjahr aufgelegte Gutscheinprogramm über das Ticketportal www.reservix.de/gutschein wieder aktiviert. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung können sich Händler und Gastronomen aus Wangen dort ab sofort registrieren lassen. Sie wenden sich dafür bei der Stadt Wangen an Stefanie Küfer im Amt für Wirtschaft, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail an stefanie.kuefer@wangen.de oder telefonisch unter 07522 / 74293.

Für die hinterlegten Firmen können die Gutscheine über das Internet erworben werden, heißt es weiter. Wenn die Zeit der Schließung vorbei ist, können diese Gutscheine eingelöst werden. In der Zwischenzeit würden sie helfen, Existenzen sichern. Da die Aktion gerade wieder anläuft, lohne es sich, immer wieder unter www.reservix.de/gutschein nachzusehen. Denn die Zahl der aufgeführten Händler und Gastronomen werde wachsen – und damit auch das Gutscheinangebot, so der Pressebericht.

„Das Geld, das über den Gutscheinverkauf eingenommen wird, wird an die jeweils Begünstigten ausbezahlt“, wird Wirtschaftsförderer Holger Sonntag darin zitiert und weiter: „Schön wäre es, wenn auch jetzt wieder möglichst viele Wangener unsere Unternehmen auf diese Weise unterstützen würden“. Eventuell anfallende Servicegebühren übernimmt wie im Frühjahr die Stadt. Wenn jemand auf die Servicegebühr verzichten möchte, leitet die Stadt Wangen sie an einen karitativen Zweck weiter, wie vor Kurzem an den Tafelladen.

Derweil reißen die schlechten Nachrichten für den Einzelhandel nicht ab. Die Hoffnung der Händler, zumindest nach dem Prinzip „Click and Collect“, noch Waren an den Kunden bringen zu können, scheint sich nicht zu erfüllen. „Click and Collect“ steht für das Prozedere, Produkte von zuhause aus zu bestellen und dann im Laden abzuholen. Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, hat sich die Landesregierung gegen die Zulassung von Abholstationen in den Städten ausgesprochen. Ziel sei es Kontakte nach Möglichkeit zu verringern. Dies solle nicht durch Warteschlangen und Kundenverkehr in den Innenstädten konterkariert werden, sagte der Regierungssprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf Nachfrage der „SZ“.

Als „unverständlich“ bezeichnete Christoph Morlok, Geschäftsführer der Wangener Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe die Entscheidung. Möglicherweise sei diese zusätzliche Einschränkung für Großstädte sinnvoll, allerdings glaube er nicht an „Schlangenbildung in einer Kleinstadt wie Wangen“. Zudem hätte man die Situation durch die Vergaben von Abholterminen noch weiter entzerren können, ist sich Morlok sicher. „So wird es einfach noch mal schwieriger für unsere Händler“,