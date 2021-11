Stadt Wangen platziert sich unter den ersten 100 Städten

Die Klimawette des Vereins „3 fürs Klima“ wurde zwar verloren. Doch in zwei Kategorien hat Wangen unter den ersten 50 und in einer unter den ersten 60 abgeschnitten, vermeldet die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Gemäß dem Wetteinsatz der Stadt werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nun 20 Obstbäume verlost.

1415 Städte hatten sich an der Klimawette beteiligt, mit der Verein ein klares Signal zum Weltklimagipfel in Glasgow schicken wollte. Als Klimachampion ging die Wangener Firma Gemsensprung durchs Ziel, die 20 Tonnen CO2 vermeiden konnte. Im Detail sieht das Ergebnis in den Rankings so aus: 60. Platz in der Kategorie eingesparter CO₂-Tonnen mit 69,9 Tonnen. In der Kategorie Tonnen CO2 pro 10.000 Einwohner Platz 40 mit 26,7 Tonnen. Und 43. Platz in der Wertung (Ranking anhand Teilnehmerinnen und Teilnehmer) unter 63 Teilnehmenden.

Um an der Verlosung der 20 Obstbäume teilzunehmen, sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Wangen aufgefordert, bis spätestens 31. Dezember die Teilnahmebestätigung an der Klimawette per E-Mail an den städtischen Ansprechpartner für die Klimawette Reiner Aßfalg (reiner.assfalg@wangen.de) weiterzuleiten.