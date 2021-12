Stadt Wangen informiert zur Marktzeit über neuen Stadtbus

Die Stadt Wangen informiert am Mittwoch, 8. Dezember, zur Marktzeit ab 9 Uhr an einem Stand an der Eselmühle über das neue Stadtbusangebot. Es startet am 1. Januar 2022, wie es in einer städtischen Mitteilung weiter heißt.

Der Stadtbus fährt demnach künftig im Halbstundentakt und bezieht die regionalen Buslinien des Landkreises Ravensburg mit ein. Erstmals würden die Fachkliniken und das Gewerbegebiet auf dem Atzenberg als Orte mit vielen Berufstätigen sowie der Gehrenberg in das Liniennetz einbezogen. Das Konzept wurde federführend vom Mobilitätsbeauftragten der Stadt Wangen, Frank Anders, gemeinsam mit den örtlichen Busunternehmen sowie dem Arbeitskreis Mobilität ausgearbeitet. Anders wird am Mittwoch auch am Stand informieren.