Stadt Wangen informiert über Starkregenrisiken für Deuchelried

Welche Gefahren drohen in Deuchelried bei Starkregenereignissen? Dieser Frage ist die Stadt Wangen nachgegangen und hat ein Ingenieurbüro beauftragt, sich die Sachlage anzusehen und Berechnungen anzustellen. Am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr findet nun im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried eine öffentliche Infoveranstaltung zum Thema Starkregenrisikomanagement statt. Dort werden Ergebnisse der Gefährdungsanalyse vorgestellt.

Deuchelried war von Wassermassen im Sommer 2021 betroffen

Bei den Starkregenereignissen im Sommer 2021 war in Wangen nicht nur Epplings stark betroffen. Auch in Deuchelried waren mehrere Bereiche betroffen, in denen Wasser in Häuser eindrang. Im Nachgang zu den Ereignissen beauftragte die Stadt Wangen das Ingenieurbüro Fassnacht, ein Starkregenrisikomanagement für die Gemarkung Deuchelried zu erstellen. Wie die Verwaltung nun mitteilt, will sie bei der Infoveranstaltung die Ergebnisse der Gefährdungsanalyse vorstellen und über die weitere Vorgehensweise informieren. Diplomingenieur Julius Fassnacht sowie die Vertreter des Tiefbauamtes stehen danach für Fragen zur Verfügung.