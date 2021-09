Die Stadt Wangen findet nun doch noch einen Eisbahn-Betreiber

26.09.2021, 06:00



In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 27. September ab 18 Uhr in der Wangener Stadthalle steht nach der Bürgerfragestunde auch die Erschließung der Hofstelle Winkelmüller in Primisweiler auf der Tagesordnung. Dabei geht es um Konzept, Planung und Baubeschluss. Weitere Themen sind der Gutachterausschuss, die Lüftungsgeräte an Kitas und Schulen sowie die Umgestaltung der Klosterbergstraße.