Stadt Wangen bietet erneut einen Impftermin an

Die Stadt Wangen bietet in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Ravensburg und dem Impfzentrum Ulm am Dienstag, 11. Mai, erneut einen Impftermin in Wangen an. Anmelden können sich Wangenerinnen und Wangener, die Jahrgang 1944 und älter sind sowie deren Partner, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem können sich jüngere Personen melden, die medizinisch als Härtefälle einzustufen sind. Die Impfungen werden in der Stadthalle verabreicht.

Oberbürgermeister Michael Lang appelliert an alle über 80-Jährigen aus Wangen oder den Ortschaften, die noch nicht geimpft sind und auch noch keinen Termin vereinbart haben: „Melden Sie sich jetzt noch an!“

Bei den bisherigen sechs Terminen wurden insgesamt 494 Menschen geimpft, 90 von ihnen haben inzwischen schon ihre zweite Impfung bekommen. Dass das Angebot bei den Betroffenen auf große Dankbarkeit gestoßen sei, lässt sich laut Stadt aus vielen Anrufen entnehmen. Sobald die Impftermine publik waren, standen die Telefone nicht mehr still.

Jessica Dorn, die die Koordination der Termine im Rathaus federführend übernommen hat, berichtet demnach von durchweg positiven Reaktionen. „Die Betroffenen haben sich gefreut, wie schnell es gegangen ist von der Anmeldung zum Termin und auch dann vor Ort in der Stadthalle.“ Sie und ihre Kollegin Andrea Brauchle nehmen die Daten auf und vergeben direkt mündlich den Impftermin. Anschließend bekommen die Impflinge einen Rückruf über das Ordnungsamt. Dabei wird der sogenannte Anamnesebogen aufgenommen, bei dem eine Reihe von Fragen zur Gesundheit beantwortet werden muss.

Verabreicht werden bei diesen Terminen grundsätzlich die Impfstoffe von Moderna oder Biontech/Pfizer. Welcher Impfstoff zum Einsatz kommt, entscheidet sich laut Stadt immer kurz vorher. Eine Wahlmöglichkeit bestehe nicht.

Zu den guten Nachrichten um den Einsatz der Impfteams aus Ulm und Ravensburg in Wangen gehört nach Angaben der Stadt auch, dass die Geimpften bisher noch keine uns bekannten schwerwiegenden Nebenwirkungen gezeigt haben.