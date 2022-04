Stadt führt neues Meldescheinsystem ein

Wangen nutzt nun das Online-Verfahren für den Einzug von Kurabgaben. In anderen Orten bewährt sich das System schon seit vielen Jahren, heißt es in einer Mitteilung des Gästemts Wangen. Seit Mitte März können demnach nun auch Wangener Gastgeber Meldescheine und Gästekarten über eine Internetmaske managen. Dazu brauche man nur einen PC mit Internetzugang und einen Drucker, für die Benutzung muss keine Software installiert werden. „Elektronischer Meldeschein und Gästekarte – dahinter steckt die Idee, die Meldepflicht für Beherbergungsbetriebe so einfach wie möglich zu gestalten“, sagt Michael Felder vom Gästeamt Wangen.

Jeder Vermieter erhält vorperforierte Blanko-Meldescheine mit Gästekarten. Somit erhält jeder Gast künftig eine Gästekarte, auch Kinder. Der Gast unterschreibt den Meldeschein und muss ihn nicht mehr selbst ausfüllen. Die Übermittlung der Gastdaten erfolgt elektronisch – das spare Zeit und Wege, so die Mitteilung.

Neben dem zeitgemäßen Auftritt seien weitere Vorteile, dass aktuelle Belegungszahlen sehr viel schneller verfügbar seien, Saisonverläufe zeitnah verfolgt werden können und das Gästeamt auf touristische Kennzahlen nicht bis zum Saisonbeginn des Folgejahres warten müsse.