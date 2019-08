Stadl Clubbing zurück aus der Sommerpause

Die Macher von „hot like beats“ veranstalten am Freitag, 30. August, erste Stadl Clubbing nach der Sommerpause im Weinstadl Rimmele in Wangen. Während die Gäste den Sommer dazu genutzt haben, verschiedene Kulturfeste zu besuchen, länger mit dem Rucksack um die Welt zu reisen oder einfach den Sommer beim Grillen und Baden zu genießen, haben die Veranstalter laut Pressemitteilung die Pause dazu genutzt, sich neue Ideen und Inspirationen zu holen. An den Plattenspielern steht an diesem Abend DJ Ivan S., der mit mehr als 130 Auftritten allein im letzten Jahr zu einem der meist gebuchten DJs im Allgäu gehört. Beim Stadl-Clubbing präsentiert der DJ seinen Mix aus Clubtunes und Partybreaks gemixt mit einer Brise House und natürlich feinsten Klassikern. Der Einlass zum Stadl Clubbing startet ab um 22 Uhr. Die Altersbeschränkung liegt bei 21 Jahren. Foto: hot like beats