Stabwechsel beim Partnerschaftsverein

Bei der Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins gab es Veränderungen. Die beiden Vorsitzenden Walter Patschke und Roswitha Braunmiller sowie Kassier Günter Hahnel stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl, bleiben dem Verein aber in den Beiräten erhalten.

Die vergangenen drei Jahre waren von der Corona-Pandemie geprägt. Nicht zuletzt die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum mit La Garenne-Colombes fielen der Pandemie zum Opfer. In La Garenne-Colombes amtiert seit Juli mit Monique Rambault eine neue Bürgermeisterin, weil der bisherige Amtsinhaber Philippe Juvin in das Nationalparlament gewählt wurde. Auf der italienischen Seite wurden die vergangenen zwei Jahre mit Videokonzerten und einzelnen Besuchen überbrückt. Zuletzt konnten aber die Bürgerfahrten nach Prato und der Italienische Abend wieder stattfinden.

Günter Hahnel trug zum letzten Mal den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Siegbert Schlor und Georg Rauh bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Oberbürgermeister Michael Lang blickte vor der einstimmig erteilten Entlastung des Vorstandes auf die Verleihung der Staufermedaille an Walter Patschke und Ansgar Friemelt vor einem Jahr. Zahlreiche Gäste aus den beiden Partnerstädten unterstrichen die Wertschätzung bei den europäischen Partnern Wangens.

Der Verein wird zukünftig von einem Vorstandsteam geführt: Erna Schwerdle, Gisela Woidschützke, Jürgen Kob, Lucia Keller, Dieter Hammer und Hermann Spang. Das Amt des Kassiers übernimmt Benjamin Krüger, Schriftführerin bleibt Johanna Keller. Die Rechnungsprüfer wurden ebenfalls neu gewählt.

Walter Patschke war zunächst stellvertretender Vorsitzender, bevor er 1982 das Amt des Vorsitzenden übernommen hat. In dieser Zeit hat er ungezählte Begegnungen zwischen Vereinen und Gruppen aus Wangen und aus La Garenne-Colombes organisiert und begleitet. Patschke wurde zum Ehrenvorsitzenden des Partnerschaftsvereins ernannt.

Roswitha Braunmiller ist in beiden Beiräten vertreten und hat den italienischen Beirat seit 2016 geführt. Besonders ist sie als Moderatorin des Italienischen Abends in Erscheinung getreten.

Günter Hahnel übernahm 1994 die Vereinskasse. Die Kasse war bei ihm in all den Jahren in guten Händen, wie Patschke zu berichten wusste. Braunmiller und Hahnel wurden mit einem Blumenstrauß beziehungsweise einem Geschenk verabschiedet.