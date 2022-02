Staatssekretärin Kurtz informiert sich über Landesgartenschau 2024

Ihren Aufenthalt in der Region hat Sabine Kurtz, Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, zu einem Rundgang über das Gelände der Landesgartenschau 2024 in Wangen genutzt.

OB Michael Lang gab ihr laut städtischer Pressemitteilung zunächst einen Überblick über die Planungen und die laufenden Bauarbeiten. Dann ging es gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Raimund Haser und Petra Krebs ins Gelände. OB Lang betonte, dass es bei der Landesgartenschau 2024 vor allem um die Lösung von Problemen gehe. So könne die Industriebrache der ERBA nach umfangreicher Sanierung wieder für Wohnen und Arbeiten genutzt werden. Die Auwiesen werden, so Lang, mit neuem Wohnraum in weitgehend nachhaltiger Holzbauweise sowie mit einem Kindergarten vielen Familien ein Zuhause bieten. Der Naturraum werde profitieren durch die Renaturierung der Argen. Die Landesgartenschau 2024 sei das Fest zum Abschluss der Baumaßnahmen. Staatssekretärin Kurtz zeigte sich laut Mitteilung sehr interessiert an den Planungen und beeindruckt von der Stadtentwicklung, die mit der Landesgartenschau als Motor initiiert wurde.