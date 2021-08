Staatssekretär informiert sich über Sachstand zur Wangener Erba

Zu einem Informationsbesuch in Sachen „Nationale Projekte des Städtebaus“ war Staatssekretär Günter Kings aus dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) in Wangen zu Besuch. Begleitet von den beiden Bundestagsabgeordneten Axel Müller und Christian Natterer ließ er sich von OB Michael Lang und dem Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, Karl-Eugen Ebertshäuser, die Projekte in der Erba zeigen, die durch annähernd 6 Millionen Euro vom Bund gefördert wurden und noch werden. „Wangen hat eigentlich nur Highlights“, sagte Kings – auch mit Blick auf die Altstadt. Mit dem Rückenwind von Landesgartenschau und der Förderung des Bundes sei es laut Lang möglich gewesen, das gesamte Areal zu sanieren. Und auch Neubauten seien möglich geworden.