Spritpreisvergleich in Wangen: Das hat sich seit Anfang der Woche getan

Tankrabatte in Höhe von rund 35 Cent auf Benzin und gut 16 Cent auf Diesel – inklusive Mehrwertsteuer – sind durch die Steuersenkungen seit dem 1. Juni entstanden. Doch weder purzelten die Preise in der entsprechenden Größenordnung, noch sind sie seither stabil – auch wenn sie am Freitagnachmittag wieder etwas sanken und der Diesel-Preis tatsächlich wieder unter die Zwei-Euro-Marke rutschte.

Unsere Bilder entstanden am Dienstagnachmittag und am Freitagvormittag an einer Tankstelle an der Ravensburger Straße in Wangen. Das Bild war allerdings auch an anderen Tankstellen in der Stadt ähnlich. Interessant ist im Übrigen ein Blick über die Grenze, wo bei der Tankstelle Schindele in Hörbranz am Freitagnachmittag folgende Preise galten: Diesel: 1,95.9 Euro, Super: 1,97.9 Euro, Super plus: 2,15.9 Euro. Wohlgemerkt ohne Steuersenkung. Fotos: Susi Weber