Sporttag der SG Niederwangen

Zu Zeiten von Corona wurde und wird die Bewegung unserer Kinder stark vernachlässigt. Auch die Kinder und Jugendlichen selbst sehnen sich nach Sportangeboten, um endlich wieder etwas Normalität zurückzugewinnen und ihre Freunde zu treffen. Laut einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks haben rund 90% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland den Sport und Bewegung vermisst. Nun gibt es mit sinkenden Inzidenzen langsam einen Lichtblick, den wir von der Sportgemeinde Niederwangen am 27.5.2021 genutzt haben! Am vergangenen Donnerstag veranstaltete die SG Niederwangen in Kooperation mit dem Deutschen Skiverband, unter dem Motto „DSV on Tour“, auf dem Sportplatz in Niederwangen endlich wieder eine Sportveranstaltung für die rund 60 Kinder, die sich angemeldet hatten. Über 4,5 Stunden konnte unter Corona-Auflagen Gruppensport in drei Schienen á 20 Kinder durchgeführt werden! Trotz des anfangs schlechten Wetters, waren die kurz vorher getesteten Kinder froh, nach über 6 Monaten endlich wieder in einer kleinen Gruppe zusammen Sport treiben zu können. Nach dem Aufwärmen konnten die Kinder in einem Bewegungsparcours ihre Koordinationsfähigkeit stärken und bei diversen Laufspielen ihre Fähigkeiten in der Gruppe beweisen. Am Ende wurde über ein großes Feld mit allen Zombieball gespielt, um dem Tag einen gebührenden Abschluss zu geben. Mittags wurde das Wetter sogar richtig gut und wir konnten die letzte Stunde mit perfektem Wetter genießen. Durch die gründliche Planung von Maxima Frei, die die Kinder zusammen mit der FSJ des DSV auch anleitete, verlief der Tag ohne unerwartete Zwischenfälle. Besonderen Dank geht außerdem an die freiwilligen Testerinnen der Staufenapotheke, mit deren Hilfe wir vor Ort Coronatests durchführen und so für hohe Sicherheit sorgen konnten. Und natürlich darf die ausschlagende Rolle des DSV nicht unerwähnt bleiben, denn ohne das Nachwuchsprojekt hätte diese Aktion wahrscheinlich nicht stattfinden können. Neben der Bereitstellung aller Sportgeräte war auch die Anleitung von Isabelle Guetting, der FSJ des DSV, notwendig für den Start in den Sommer, hoffentlich mit mehr Möglichkeiten zu ähnlichen Veranstaltungen!