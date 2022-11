Sportliches Ferienprogramm in den Herbstferien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zweimal Skiroller, Lauf-Skigang-Schrittsprungtraining, zweimal Pistenbully-Rallye, Langläuferolympiade im Bewegungsparcour der Turnhalle und eine gemeinsame Übernachtung in der Turnhalle Niederwangen waren für die 40 jungen Langläufer in den Herbstferien ein tolles gemeinsames Sportprojekt.

Um allen Kids in der großen Runde der jungen Langläufer eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde auf den sonst jährlichen Hüttenaufenthalt in den Herbstferien verzichtet. Das Angebot wurde begeistert angenommen. Mit viel Engagement haben sich die Jugendleiterin Maxima Frei, Fabienne Klunker sowie Rosa Müller eingebracht und der Langlaufjugend sicherlich unvergessliche Herbstferien bereitet. Die Trainer Franz Stebel und Michi Höß sorgten für den sportlichen meist spielerischen Trainingsplan.

Das angedachte Schneetraining in Davos und die Eislaufeinheiten fielen wegen der Witterungsverhältnisse aus. Aber gerade die spezielle Pistenbully-Rallye sorgte für einen adäquaten Ausgleich. Zwei Stunden lang rauf und runter am Gelände von Bockshalde war neben der Übernachtung sicher das Highlight. Wie vielseitig das Langlauftraining für die Jugend ist, wurde bei der Langläufer Olympiade in der Halle deutlich. Koordination, Kondition, Ausdauer, Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Konzentration und auch manchmal etwas Glück machen es aus, um sich im Sport weiter entwickeln zu können. Fleißige Eltern halfen mit bei der Auswertung und am Abend erhielten alle Teilnehmer das DSV Sicherheitsleuchtband vom SGN Talentpunkt und einen weiteren Sachpreis.

Der Abend selbst begann mit kleinen Spielen, einem gemeinsamen Pizzaessen, dem Filmegucken und dann für manche auch mit einer ersten auswärts Übernachtungsaktion. Mit dem gemeinsamen Frühstück am nächsten morgen endete die erlebnisreiche Herbst-Trainingswoche. Jetzt warten die Kids samt den Trainern auf einen schneereichen Winter.